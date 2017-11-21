В Новокузнецке пройдет 34-й международный фестиваль «Джаз у старой крепости»

22-24 ноября в Новокузнецке в губернаторском джаз-клубе «Геликон» в рамках Дней высокого искусства, приуроченных к 400-летию города, которое будет отмечаться в 2018 году.
Участие в фестивале примут народный артист РФ Даниил Крамер, заслуженный артист РФ Олег Смирнов, Государственный струнный квартет им. М.И.Глинки; Олег Грымов; оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд», квинтет Антона Горбунова; Московский джазовый оркестр народного артиста РФ Игоря Бутмана, Deborah Brown (Нью-Йорк) и квартет Алексея Подымкина.
21/11/2017
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