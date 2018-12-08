Новости Кузбасса

8 декабря в 15.00 на катке в Парке Приключений состоится семейный благотворительный праздник "День доброго катка".

Восемь команд-участниц новогоднего марафона РУСАЛа "Верим в чудо, творим чудо!" предложат гостям парка сувениры, новогодние подарки и домашние сладости, сделанные своими руками в рамках ярмарки добрых мастеров.

Также всех желающих ждут веселые игры на свежем воздухе и ростовые куклы с аниматорами. Любители активного отдыха могут отправиться на ледовую площадку праздника – кататься на коньках.

Стать участником праздника может любой житель Новокузнецка, стоимость прохода на каток 150 рублей. Прокат коньков - бесплатный.

Все собранные в этот день средства будут направлены на приобретение специального тренажера для реабилитации 11-летнего мальчика с диагнозом ДЦП Дмитрия Черепанова.

- «День доброго катка» - это прекрасная возможность для всех горожан не только интересно провести свой выходной, но и помочь маленькому новокузнечанину. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нашему новогоднему марафону добрых дел, - говорит директор Новокузнецкого подразделения Центра социальных программ РУСАЛа Мария Стародубова.

Парк приключении находится за бассейном «Витязь».