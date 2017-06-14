В Новокузнецке пройдет экологический карнавал

В Новокузнецке 24 июня на площади Общественных мероприятий пройдет «Экокарнавал-2017».
В городском конкурсе костюмов из вторсырья, организованном в рамках молодежного фестиваля "Синергия-2017" может принять участие любой желающий старше 12 лет.
Нужно лишь изготовить костюм из вторичного сырья, то есть отходов производства и потребления.
При оценке костюма будет учитываться возможность его передачи на переработку. По итогам конкурса будут выбраны Экокороль и Экокоролева, остальные участники получат дипломы и благодарственные письма.
14/06/2017
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