В Новокузнецке пройдет экологический карнавал

В Новокузнецке 24 июня на площади Общественных мероприятий пройдет «Экокарнавал-2017».

В городском конкурсе костюмов из вторсырья, организованном в рамках молодежного фестиваля "Синергия-2017" может принять участие любой желающий старше 12 лет.

Нужно лишь изготовить костюм из вторичного сырья, то есть отходов производства и потребления.

При оценке костюма будет учитываться возможность его передачи на переработку. По итогам конкурса будут выбраны Экокороль и Экокоролева, остальные участники получат дипломы и благодарственные письма.