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В Новокузнецке пройдет экологический карнавал

В Новокузнецке 24 июня на площади Общественных мероприятий пройдет «Экокарнавал-2017».

В городском конкурсе костюмов из вторсырья, организованном в рамках молодежного фестиваля "Синергия-2017" может принять участие любой желающий старше 12 лет.

Нужно лишь изготовить костюм из вторичного сырья, то есть отходов производства и потребления.

При оценке костюма будет учитываться возможность его передачи на переработку. По итогам конкурса будут выбраны Экокороль и Экокоролева, остальные участники получат дипломы и благодарственные письма.

Экология
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kuzbassnews.ru
14/06/2017
Экология
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Новокузнецк
Новости Кузбасса

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