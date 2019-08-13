В Новокузнецке пройдет этнический фестиваль

С 16 по 19 августа в Новокузнецке пройдет праздник шорцев и телеутов "Туган черим".
Начнется этнофестиваль в Арт-сквере.
Гости праздника узнают про культуру малых народов Кузбасса, услышат национальную музыку и отведают национальные блюда.
Фото: Новости Кузбасса
13/08/2019
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