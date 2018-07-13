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В Новокузнецке пройдет фестиваль бардовской песни на Кузнецкой крепости

21 июля в 15.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке пройдет II открытый фестиваль бардовской песни «На Кузнецкой крепости».

В программе – выступления мастеров авторской песни из Томска, Новосибирска, Кемеровской области.

Для удобства посетителей на время фестиваля (с 14.00 до 18.00) автобусный маршрут №88 будет продлен до «Кузнецкой крепости».

Фестиваль «На Кузнецкой крепости» молодой, он «вырос» из успешного проекта «Квартирники у Мишек», регулярно собирающего любителей авторской песни в здании Обер-офицерского дома Кузнецкой крепости в субботние вечера с сентября по май, и впервые состоялся летом прошлого года.

Справки по тел.: +7 (3843) 36-00-92; 30-01-00.

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13/07/2018
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