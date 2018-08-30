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В Новокузнецке пройдет фестиваль камерных театров

II Международный фестиваль камерных театров «ОКНА» откроет новый 86 театральный сезон в Новокузнецке.

C 5 по 7 сентября на сцене новокузнецкой драмы будут идти спектакли театров России (Новокузнецк, Новосибирск, Воронеж, Петрозаводск, Казань, Санкт-Петербург, Москва), Республики Молдова (Кишинев), Швеции (Teater KEF, Bunkeflostrand).

Открытие фестиваля состоится 5 сентября в 18:30.

В программе спектакли, зрительские обсуждения, круглый стол на тему–

«Арт-менеджмент: Международный театральный фестиваль с точки зрения урбанистики», который проведет заслуженный деятель культуры Армении, президент Международного театрального фестиваля HighFest Артур Гукасян (Ереван, Армения).

 

 

Телефон для справок: 743-043.

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kuzbassnews.ru
30/08/2018
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