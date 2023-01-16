В Новокузнецке пройдет конкурс «Построй свою крепость»

4 февраля с 12:00 до 15:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится конкурс «Построй свою крепость», организованный при поддержке Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка.

Снежный праздник – традиционный зимний проект музея-заповедника – будет проходить пятый год подряд.

В программе: конкурс снежных крепостей и скульптур, конкурс для детей «Сибирский снеговик», работа детской площадки с аниматором, играми и конкурсами, экскурсии по истории города Кузнецка XVII-XVIII вв. и крепости для участников конкурса.

В течение 2-х часов команды будут соревноваться в строительстве снежных крепостей, скульптур и снеговиков. Постройки будут оценены профессиональным жюри в номинациях «Снежная крепость» и «Городской символ». Победителей ждут Дипломы и призы от «Кузнецкой крепости» и партнеров проекта.

К участию приглашаются команды (семейные, трудовых коллективов, дружеские) от 2-х до 5-ти человек без возрастных ограничений.

Для участия в конкурсе обязательна регистрация команды. Зарегистрировать команду можно с 16 января по 03 февраля 2023 года, заполнив анкету по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/63c104fe2530c220692de0da/.

Команды, пришедшие на конкурс без регистрации, к участию допущены не будут и войдут в состав зрителей.

Положение о конкурсе доступно в ВКонтакте (https://vk.com/doc-176525352_651694193?hash=3OLw7Ajq1NXyIhdZE2xnDkfiLJ91AoWMZb5giAyeuGw&dl=abxAgjZD21pRLuvha1yHDjhIeAmp6RcupXDnP5qTYPw) и на сайте музея (http://kuzn-krepost.ru/images/dokumenty/polozhenie_postroy_svoyu_krepost...).

Вход на территорию крепости во время конкурса: для участников – свободный, для зрителей – 30 руб.

Фото: Кузнецкая крепость