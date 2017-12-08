В Новокузнецке пройдет открытие сезона беговых лыж

10 декабря на новокузнецкой базе «Локомотив» состоится открытие сезона беговых лыж.

В 11-00 состоится старт для любителей на дистанции 700 метров без выявления победителей, в 12-00 – старт для спортсменов. Стиль – свободный.

Участие в забегах для спортсменов старше 18 лет - за символический взнос 100 рублей . Все собранные средства отправятся на развитие лыжной базы.

На лыжной базе для всех желающих работает прокат беговых лыж.