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В Новокузнецке пройдет открытие сезона беговых лыж

10 декабря на новокузнецкой базе «Локомотив» состоится открытие сезона беговых лыж.

В 11-00 состоится старт для любителей на дистанции 700 метров без выявления победителей, в 12-00 – старт для спортсменов. Стиль – свободный.

Участие в забегах для спортсменов старше 18 лет -  за символический взнос 100 рублей . Все собранные средства отправятся на развитие лыжной базы.

На лыжной базе для всех желающих работает прокат беговых лыж.

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/12/2017
Спорт
Новокузнецк
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