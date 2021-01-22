В Новокузнецке пройдет тематический день «Построй свою крепость»

6 февраля 2021 года, в 12.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится конкурс снежных крепостей «Построй свою крепость», организованный при поддержке Управления культуры администрации г. Новокузнецка.

«Снежный праздник» для семейной аудитории стал уже традиционным зимним мероприятием на территории Кузнецкой крепости. В 2021 году он будет проведен в формате тематического дня, посвященного двум юбилейным датам – 30-летию музея и 300-летию Кузбасса.

В программе: конкурс на строительство крепостей из снега; призовая викторина «Кузнецкая крепость: история и современность», организованная при поддержке Новокузнецкого драматического театра; экскурсия по выставке «Кузнецкая крепость: прошлое и настоящее»; церемония награждения победителей и участников мероприятия.

К участию приглашаются 10 команд (семейных, трудовых коллективов, дружеских) от 2 до 5 человек без возрастных ограничений.

Конкурс проводится в 3-х номинациях: «Самая креативная крепость», «Самая Кузнецкая крепость» и «Приз зрительских симпатий».

Для участия в конкурсе обязательна регистрация команды. Зарегистрировать команду можно с 21 января по 05 февраля 2021 года, заполнив анкету по ссылке https://forms.yandex.ru/u/600677f41df024e0a3e262b9/ . Команды, пришедшие на конкурс без регистрации, к участию допущены не будут и войдут в состав зрителей.

Положение о конкурсе доступны в ВКонтакте (vk.com/postroy_krepost) и на сайте музея (kuzn-krepost.ru).

В этом году, в связи с ограничениями эпидемиологического характера, просим участников команд иметь маски для посещения зданий музея. Для команд будет организован график «теплых пауз».

Стоимость:

- для команд-участников конкурса вход на территорию музея-заповедника, здания музея свободный,

- для посетителей вход на территорию музея-заповедника 20 руб., в здания – согласно прейскуранту.

Тел. для справок (3843) 36-00-92, 36-01-00.