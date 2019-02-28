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В Новокузнецке пройдет женский форум

Женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» стартует в Новокузнецке 1 марта 2019 года и продлится до 2 марта.

Участниками форума станут представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-объединений, крупных промышленных компаний, международных общественных организаций.

Общество
Политика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/02/2019
Общество
Политика
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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