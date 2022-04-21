В Новокузнецке пройдут гарнизонные соревнования газодымозащитной службы

22 апреля 2022 года на базе 4 ПСЧ 11 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу по адресу: ул. Тульская, 33 пройдут гарнизонные соревнования на звание «Лучшее звено ГДЗС Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона» и «Лучший газодымозащитник Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона», посвященные памяти подполковника внутренней службы Федора Чуенко.

Основная цель соревнований - проверка подготовленности газодымозащитников пожарно-спасательных частей и повышение боеготовности газодымозащитной службы Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона.

Огнеборцам предстоит показать не только свои умения на практике, но и знания в теории. В практической части соревнований участникам в составе звена ГДЗС будет необходимо преодолеть полосу препятствий, пройти лабиринт дымокамеры, максимально приближенный к условиям боевой работы, и поразить мишень подачей воды.

Теоретическая часть для пожарных не менее важна, чем практика. Знание материально-технической части дыхательного аппарата, умение правильно выполнять его техническое обслуживание не только войдут в зачет командного первенства, но и помогут определить лучшего газодымозащитника гарнизона среди участников команд, занявших призовые места.

По итогам соревнований будет определена сборная команда, которая будет защищать честь гарнизона на областных соревнованиях.

Открытие соревнований в 09:30. Начало забегов в 10:00.

Место проведения мероприятия: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Тульская, 33

Фото: пресс-служба 11 пожарно-спасательного отряда