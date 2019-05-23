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В Новокузнецке пройдёт матч Кубка России по регби

В Новокузнецке в пятницу, 24 мая, состоится матч 1/8 финала розыгрыша Кубка России по регби-15. В гости к «Металлургу» приедет новосибирская «Сибирь». Соперники представляют разные лиги – новокузнечане выступают в главном дивизионе чемпионата страны (Премьер-лига), тогда как их оппонент играет в соревновании рангом ниже (Высшая лига).

По регламенту Кубка России, сильнейший на стадии 1/8 финала определяется по итогам одной встречи. Таким образом, ответного матча на поле новосибирцев не будет. Победитель продолжит борьбу за трофей в четвертьфинале. 

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kuzbassnews.ru
23/05/2019
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Новости Кузбасса

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