Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке пьяный мужчина заснул на рельсах и лишился ног

23 июля в Новокузнецке произошло железнодорожное травмирование. Сотрудниками Новокузнецкого ЛО МВД России установлено, что 50-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении уснул рядом с железнодорожными путями.

Машинист подал звуковой сигнал, на который мужчина никак не отреагировал, затем применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось.

Пострадавший с диагнозом: травматическая ампутация правого и левого бедер на уровне верхней трети, острая кровопотеря, травматический шок III степени доставлен в больницу Новокузнецка. В настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/07/2019
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Проверка ООО «Молочная перерабатывающая компания»
В результате проверки установлены факты нарушений технических регламентов Таможенного Союза: 1. в...
Режим «черного неба» введен в Кемерово из-за красноярских пожаров
В Кемерово введен режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеорологические условий,...
В Новокузнецке откроют Центр подготовки IT-специалистов
В 2020 году в Новокузнецке запустят в работу Центр цифрового образования. Соответствующее решение...
Кузбасс разбазаривает свой потенциал
"Демографическая ситуация в Кемеровской области характеризуется сокращением численности...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus