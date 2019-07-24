В Новокузнецке пьяный мужчина заснул на рельсах и лишился ног

23 июля в Новокузнецке произошло железнодорожное травмирование. Сотрудниками Новокузнецкого ЛО МВД России установлено, что 50-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении уснул рядом с железнодорожными путями.

Машинист подал звуковой сигнал, на который мужчина никак не отреагировал, затем применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось.

Пострадавший с диагнозом: травматическая ампутация правого и левого бедер на уровне верхней трети, острая кровопотеря, травматический шок III степени доставлен в больницу Новокузнецка. В настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

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