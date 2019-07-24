В Новокузнецке пьяный мужчина заснул на рельсах и лишился ног

23 июля в Новокузнецке произошло железнодорожное травмирование. Сотрудниками Новокузнецкого ЛО МВД России установлено, что 50-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении уснул рядом с железнодорожными путями.
Машинист подал звуковой сигнал, на который мужчина никак не отреагировал, затем применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось.
Пострадавший с диагнозом: травматическая ампутация правого и левого бедер на уровне верхней трети, острая кровопотеря, травматический шок III степени доставлен в больницу Новокузнецка. В настоящий момент находится в тяжелом состоянии.
Фото из открытых источников
24/07/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В результате проверки установлены факты нарушений технических регламентов Таможенного Союза: 1. в...
|
В Кемерово введен режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеорологические условий,...
|
В 2020 году в Новокузнецке запустят в работу Центр цифрового образования. Соответствующее решение...
|
"Демографическая ситуация в Кемеровской области характеризуется сокращением численности...