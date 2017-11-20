В Новокузнецке пьяный водитель "маршрутки" возил пассажиров

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В полицию Новокузнецка обратилась пассажирка маршрутного такси – женщина сообщила, что водитель ведет себя неадекватно.
Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили «маршрутку», но водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.
Полицейские отстранили его от управления и составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Теперь ему грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
20/11/2017
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