В Новокузнецке пьяный водитель "маршрутки" возил пассажиров

В полицию Новокузнецка обратилась пассажирка маршрутного такси – женщина сообщила, что водитель ведет себя неадекватно.

Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили «маршрутку», но водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

Полицейские отстранили его от управления и составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Теперь ему грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.