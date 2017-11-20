Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке пьяный водитель "маршрутки" возил пассажиров

В полицию Новокузнецка обратилась пассажирка маршрутного такси – женщина сообщила, что водитель ведет себя неадекватно.

Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили «маршрутку», но водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

Полицейские отстранили его от управления и составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Теперь ему грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/11/2017
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Похититель снегоката трехлетней девочки попался полицейским в Кузбассе
Кузбасская полиция установила виновника кражи снегоката в Яшкинском районе. Им оказался 12-летний...
В Кузбассе в течение часа сгорели две бани
18 ноября в Кузбассе горело две бани, сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области. Пожары...
В Кемерово из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ноградскую
Из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ноградскую в Кемерове, сообщают очевидцы на...
В Новокузнецке пьяный мужчина угрожал матери жестокой расправой
Как сообщают региональные информационные агентства, в Новокузнецке полицейскими был задержан...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus