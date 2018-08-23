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В Новокузнецке размещали рекламу без разрешения органа власти

23 августа Кемеровское УФАС России признало ООО «Юрцентр» нарушившим рекламное законодательство. Баннер общества в Новокузнецке размещался без разрешения органа местного самоуправления.

Комиссия управления установила факт нарушения  части 9 статьи 19 Закона о рекламе по итогам рассмотрения обращения Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка. 

Предписание обществу не выдавали в связи с устранением нарушения законодательства.

Для справки: в соответствии с частью 9 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого на основании заявления собственника <…> органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществлять установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/08/2018
Общество
Новокузнецк
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