В Новокузнецке разыскивают пропавшего пенсионера

Новокузнецкая полиция разыскивает без вести пропавшего Кузнецова Виктора Алексеевича, 07.10.1947 года рождения.

9 января 2018 года мужчина ушел из дома, расположенного на улице Гвардейской Армии, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

На вид Виктору Алексеевичу 70 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая. Татуировка перстень на пальце левой кисти.

Был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик, синие джинсы и черные сапоги.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Виктора Кузнецова, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-14-93, 57-45-98 или 02.