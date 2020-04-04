В Новокузнецке ребенок выпал из окна третьего этажа

В Новокузнецке из окна 3 этажа многоквартирного жилого дома по улице Петракова упал 3-летний ребенок. Мальчик с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Ребенку потребовалась срочная операция. В настоящее время его состояние оценивается удовлетворительно.



Полицейские выяснили, что мальчик проживает в квартире вместе с матерью, отцом и двумя старшими братьями. Семья на профилактическом учете не состоит и характеризуется положительно. Мама ребенка пояснила, что находилась дома с детьми. Окно на кухне открыл старший из братьев. Женщина в этот момент была в соседней комнате и поспешила закрыть створку, но в этот момент услышала крик: из окна выпал ее младший сын.