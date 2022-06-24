В Новокузнецке реконструкция здания проводилась с нарушениями

Прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка организована проверка по информации, размещенной в сети Интернет, о нарушении градостроительного законодательства при осуществлении реконструкции нежилого здания по адресу ул. Энтузиастов, 11 в г. Новокузнецке.

В связи с этим помощник прокурора Логинова Анна выехала на место, информация, размещенная в сети Интернет, нашла свое подтверждение, на момент осмотра выявлено, что отсутствует ограждение в виде сигнальной ленты, производится складирование строительного мусора, сообщил заместитель прокурора района Никита Чебанов.

Прокуратурой района инициирована проверка соблюдений требований законодательства в указанной сфере правоотношений.

Фото предоставлено прокуратурой Центрального района Новокузнецка