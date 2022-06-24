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В Новокузнецке реконструкция здания проводилась с нарушениями

Прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка организована проверка по информации, размещенной в сети Интернет, о нарушении градостроительного законодательства при  осуществлении реконструкции нежилого здания по адресу  ул. Энтузиастов, 11  в г. Новокузнецке.

В связи с этим помощник прокурора Логинова Анна выехала на место, информация, размещенная в сети Интернет, нашла свое подтверждение, на момент осмотра выявлено, что отсутствует ограждение в виде сигнальной ленты, производится складирование строительного мусора, сообщил заместитель прокурора района Никита Чебанов.

Прокуратурой района инициирована проверка соблюдений требований законодательства в указанной сфере правоотношений.

 

 

Фото предоставлено прокуратурой Центрального района Новокузнецка

Общество
Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/06/2022
Общество
Происшествия
Новокузнецк
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