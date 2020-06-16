В Новокузнецке росгвардейцы по горячим следам задержали магазинных воров, которые ночью проникли в торговый объект
В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу задержали ранее неоднократно судимых 49-летних местных жителей с признаками алкогольного опьянения, которые, повредив решетки и разбив окно, проникли в продуктовый магазин и похитили из кассы денежные средства и дорогостоящее имущество. О происшествии в правоохранительные орган сообщили очевидцы преступления.
Прибывшие росгвардейцы обследовали место происшествия. Около торговой точки они обнаружили на земле лом, а на поврежденной оконной решетке заметили кусок порванной ткани, предположительно оставшейся от верхней одежды злоумышленника.
В ходе поисков по горячим следам правоохранители обнаружили и задержали мужчину в порванной синтепоновой куртке. Задержанный признался в содеянном, пояснив, что в магазин проник вместе с приятелем. Второго соучастника росгвардейцы задержали по месту его жительства.
Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции. Денежные средства и похищенное имущество возвращены владельцу.
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