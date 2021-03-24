В Новокузнецке росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемых объектах

За минувшие выходные в Новокузнецке экипажи Росгвардии вневедомственной охраны пресекли массовые конфликты в питейных заведениях города.
В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из городских баров. На месте происшествия бойцы прекратили массовую драку посетителей количеством до восьми человек. По предварительной информации, один из гостей, затеяв конфликт с оппонентом, вовлек в драку других отдыхающих. В результате для предотвращения противоправных действий персонал заведения нажал кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы задержали зачинщика, которым оказался ранее судимый за разбой 29-летний новокузничанин. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.
Кроме этого, сигнал «тревога» поступил из другого питейного заведения. Работники бара вызвали стражей правопорядка из-за конфликта посетителей. В результате двое мужчин избили 31-летнего потерпевшего, а затем скрылись. В ходе поисков росгвардейцы задержали подозреваемых местных жителей 34 и 26 лет. По предварительной информации, причиной конфликта стал отказ потерпевшего продолжить распивать спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший был госпитализирован с подозрением на перелом руки.
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