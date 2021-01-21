В Новокузнецке росгвардейцы задержали подозреваемого, устроившего поножовщину с соседями

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по сигналу от жителей многоквартирного дома по улице 40 лет ВЛКСМ задержал 39-летнего подозреваемого, который нанес ножевые ранения соседям.
По предварительной информации, злоумышленник с признаками алкогольного опьянения вступил в конфликт с братьями 24 и 26 лет, проживающими этажом выше, якобы из-за шума в их квартире. В результате конфликта подозреваемый нанес ножевые ранения в различные части тела молодым людям. Услышав крики, жильцы многоквартирного дома вызвали правоохранителей. Прибывшие на сигнал росгвардейцы обнаружили и задержали на лестничной клетке мужчину с ножом в руке. Им оказался ранее судимый за угрозу убийством местный житель.
Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших.
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