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В Новокузнецке росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже, затеявших драку с посетителями магазина

Накануне ночью в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны присек массовую драку и задержал двух местных жителей, подозреваемых в грабеже.

 Группа задержания прибыла на сигнал «тревога» из охраняемого магазина по проспекту Советской Армии. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили потасовку четверых граждан. Бойцы Росгвардии остановили драку и успокоили горожан. Росгвардейцы выяснили, что конфликт произошел в ходе словесной перепалки по поводу очереди в круглосуточный магазин.

 В ходе проверки личностей участников потасовки, стражи правопорядка установили, что двое зачинщиков драки ранее несудимые 20-летний и 25-летний местные жители подходят под описание ранее полученной ориентировки. Ранее подозреваемые причинили побои двум 39-летним мужчинам и силой забрали у них сотовые телефоны на общую сумму более 20 000 рублей. Позже потерпевшие опознали своих обидчиков.

Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали злоумышленников правоохранителям. Похищенное имущество возвращено владельцам.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/08/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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