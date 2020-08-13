В Новокузнецке росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже, затеявших драку с посетителями магазина

Накануне ночью в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны присек массовую драку и задержал двух местных жителей, подозреваемых в грабеже.

Группа задержания прибыла на сигнал «тревога» из охраняемого магазина по проспекту Советской Армии. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили потасовку четверых граждан. Бойцы Росгвардии остановили драку и успокоили горожан. Росгвардейцы выяснили, что конфликт произошел в ходе словесной перепалки по поводу очереди в круглосуточный магазин.

В ходе проверки личностей участников потасовки, стражи правопорядка установили, что двое зачинщиков драки ранее несудимые 20-летний и 25-летний местные жители подходят под описание ранее полученной ориентировки. Ранее подозреваемые причинили побои двум 39-летним мужчинам и силой забрали у них сотовые телефоны на общую сумму более 20 000 рублей. Позже потерпевшие опознали своих обидчиков.

Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали злоумышленников правоохранителям. Похищенное имущество возвращено владельцам.