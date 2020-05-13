В Новокузнецке росгвардейцы задержали похитителя имущества городского парка

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В вечернее время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в городском парке неизвестный пытается похитить элементы ограждения. Об инциденте по телефону сообщил очевидец.
Для проверки информации стражи правопорядка отправились к месту происшествия. При подъезде к парку росгвардейцы обнаружили и задержали подозрительного гражданина с тележкой. В ней находились четыре чугунных набалдашника, снятые с ограждения. Задержанный признался в содеянном, пояснив, что хотел сдать похищенное в пункт приема металлолома.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого 46-летнего местного жителя правоохранителям.
13/05/2020
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