В Новокузнецке росгвардейцы задержали похитителя имущества городского парка

В вечернее время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в городском парке неизвестный пытается похитить элементы ограждения. Об инциденте по телефону сообщил очевидец.

Для проверки информации стражи правопорядка отправились к месту происшествия. При подъезде к парку росгвардейцы обнаружили и задержали подозрительного гражданина с тележкой. В ней находились четыре чугунных набалдашника, снятые с ограждения. Задержанный признался в содеянном, пояснив, что хотел сдать похищенное в пункт приема металлолома.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого 46-летнего местного жителя правоохранителям.