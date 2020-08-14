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В Новокузнецке росгвардейцы задержали серийного магазинного вора

    В дневное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в охраняемый сетевой магазин.

    Работник торговой рассказала росгвардейцам, что в торговом зале находится мужчина, который похитил более 20 пачек сигарет. Факт хищения сотрудники магазина установили при просмотре камер видеонаблюдения. Воспользовавшись скоплением покупателей на кассовой зоне, неизвестный незаметно вытащил товар из-под кассы, после чего прошел мимо кассира, не оплатив покупку. Заметив подозреваемого, работники торговой точки воспользовались тревожной кнопкой и заблокировали двери магазина.

    Стражи правопорядка задержали неизвестного для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражи 38-летний рецидивист.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/08/2020
Происшествия
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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