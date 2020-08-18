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В Новокузнецке росгвардейцы задержали жительницу Новосибирска, которая пыталась обокрасть магазин спортивной одежды

    В вечернее время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал о том, что в сетевом магазине спортивной одежды по улице Доз была совершена кража.

    На месте происшествия бойцов Росгвардии встретил работник торгового зала. Мужчина пояснил, что при помощи системы видеонаблюдения заметил, как одна из посетительниц положила в свой рюкзак пару спортивных кроссовок стоимостью 5 800 рублей, после чего попыталась пройти мимо кассовой зоны.

    Стражи правопорядка задержали ранее не судимую 31-летнюю жительницу Новосибирска. Предварительно установлено, что похищенный товар злоумышленница планировала сбыть в родном городе.

    Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/08/2020
Происшествия
Новокузнецк
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