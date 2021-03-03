В Новокузнецке росгвардейцы защитили горожанина, на которого напали грабители

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержал двоих рецидивистов, которые совершили нападение на горожанина.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемое кафе по переулку Кедровый. Работница пункта общественного питания пояснила, что прохожий в компании приятеля ударом кулака разбил окно заведения, после чего оба неизвестных скрылись в районе частного сектора.

В целях задержания подозреваемого, причинившего материальный ущерб охраняемому объекту, экипаж приступил к поиску по горячим следам. В результате на улице по адресу Шорский переулок росгвардейцы обнаружили двоих неизвестных, которые избивали мужчину. Бойцы пресекли противоправные действия и задержали налетчиков. Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за незаконный оборот наркотиков, местные жители 25 и 26 лет с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, задержанные, после повреждения имущества кафе, направились в частный сектор, где напали на 35-летнего прохожего и отняли его сотовый телефон.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивистов сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено владельцу.

Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.