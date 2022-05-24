В Новокузнецке Росгвардия взяла под защиту бригады скорой медицинской помощи

В Кемеровской области вневедомственная охрана Росгвардии продолжает внедрение спутниковой навигационно-мониторинговой системы «Алмаз», предназначенной для автоматизированного контроля местоположения и состояния транспортных средств. Подобная система впервые внедрена на 14 автомобилях скорой медицинской помощи Новокузнецка для защиты медиков от противоправных посягательств.

В настоящий момент «Алмаз» успешно функционирует в Кемерове, Прокопьевске, Тисуле и Тяжине. В ближайшее время Росгвардия планирует дополнительно оснастить техническими средствами охраны кареты скорой медицинской помощи в Гурьевске и Ленинске-Кузнецком.

В случае противоправных посягательств сотрудники Росгвардии могут получить тревожное сообщение с планшетных компьютеров, которыми оборудованы охраняемые медицинские бригады. Сигнал от медиков поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

В минувшем году группами задержания Росгвардии осуществлено 10 выездов по сигналам «тревога», поступивших от бригад скорой помощи, в результате которых предотвращены угрозы жизни и здоровью медперсонала при исполнении профессиональных обязанностей.

Всего в Кузбассе техническими средствами охраны Росгвардии оснащены 95 бригад скорой медицинской помощи.