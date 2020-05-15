В Новокузнецке с поличным задержан распространитель наркотиков

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России задержали 25-летнего жителя Прокопьевского района, распространявшего наркотики на территории Новокузнецка.
В ходе расследования установлено, что курьер сам употребляет запрещенные вещества, а в феврале этого года согласился участвовать в распространении наркотиков среди потребителей.
Получив большую партию синтетического наркотического средства, он оборудовал тайники-закладки с мелкими дозами. В день задержания подозреваемый должен был сделать 14 закладок, общая масса изъятого у него наркотика составила, по данным криминалистов, почти 40 граммов.
При обыске в квартире, которую снимал мужчина, транспортные полицейские изъяли банковские карты, куда поступали деньги за выполненную наркокурьером работу, мобильные телефоны, приспособления для курения наркотических средств, упаковочные материалы с остатками запрещенных веществ и другие доказательства преступной деятельности фигуранта.
Расследование продолжается.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове окончательно снесено аварийное здание медакадемии, которое располагалось в Кировском...
|
За минувшие сутки в Кемеровской области вновь выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. По...
|
По данным сайта кемеровского правительства, в области вновь разрешены занятия спортом на открытых...
|
Как сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, при укусе змеи первым делом...