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В Новокузнецке с поличным задержан распространитель наркотиков

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России задержали 25-летнего жителя Прокопьевского района, распространявшего наркотики на территории Новокузнецка.

В ходе расследования установлено, что курьер сам употребляет запрещенные вещества, а в феврале этого года согласился участвовать в распространении наркотиков среди потребителей.

Получив большую партию синтетического наркотического средства, он оборудовал тайники-закладки с мелкими дозами. В день задержания подозреваемый должен был сделать 14 закладок, общая масса изъятого у него наркотика составила, по данным криминалистов, почти 40 граммов.

При обыске в квартире, которую снимал мужчина, транспортные полицейские изъяли банковские карты, куда поступали деньги за выполненную наркокурьером работу, мобильные телефоны, приспособления для курения наркотических средств, упаковочные материалы с остатками запрещенных веществ и другие доказательства преступной деятельности фигуранта.

Расследование продолжается.

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kuzbassnews.ru
15/05/2020
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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