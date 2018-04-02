В Новокузнецке сдвинут сроки отключения горячей воды

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В 2018 году в Новокузнецке сдвинули график отключения горячей воды.
Согласно нового графика, в Заводском, Кузнецком, Новоильинском, и Орджоникидзевском районах города горячая вода будет отсутствовать с 20 мая по 2 июня. Жители Центрального района останутся без горячего водоснабжения с 9 по 22 июня.
02/04/2018
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