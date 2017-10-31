В Новокузнецке сгорел хлебокомбинат

Вечером 30 октября в Новокузнецке на улице Вокзальная загорелся хлебокомбинат.
Возгорание началось в печном отделении хлебного цеха.
Через 21 минуту после вызова в борьбу с огнем вступили 29 пожарных и 9 единиц техники.
В настоящий момент деятельность комбината приостановлена: экспертам предстоит выяснить какой урон нанес огонь зданию. Предварительной причиной возгорания называется нарушение технологического процесса.
В социальных сетях появилась информация о дефиците хлеба в городе.
31/10/2017
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