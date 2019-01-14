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В Новокузнецке снесут жилую девятиэтажку

Жильцам двухподъездного девятиэтажного дома предписано в течение месяца освободить квартиры. Причиной такого решения – аварийное состояние дома.

В феврале 2018 года сотрудники управляющей компании обнаружили разрушение связующих несущих конструкций дома. Администрация города заказала экспертизу и в конце декабря эксперты вынесли вердикт: в доме проживать нельзя, он признан аварийным и подлежит сносу.

Собственники  квартир будут переселены за счет средств администрации Новокузнецка.

После независимой оценки рыночной стоимости расположенных здесь квартир, предоставленной экспертной организацией, владельцам в ближайшее время будет выплачена соответствующая сумма. В нее будет включена надбавка в размере 20 процентов, компенсирующая затраты на переезд и ремонт.

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/01/2019
Общество
Топ
Новокузнецк
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