В Новокузнецке снесут жилую девятиэтажку

Жильцам двухподъездного девятиэтажного дома предписано в течение месяца освободить квартиры. Причиной такого решения – аварийное состояние дома.

В феврале 2018 года сотрудники управляющей компании обнаружили разрушение связующих несущих конструкций дома. Администрация города заказала экспертизу и в конце декабря эксперты вынесли вердикт: в доме проживать нельзя, он признан аварийным и подлежит сносу.

Собственники квартир будут переселены за счет средств администрации Новокузнецка.

После независимой оценки рыночной стоимости расположенных здесь квартир, предоставленной экспертной организацией, владельцам в ближайшее время будет выплачена соответствующая сумма. В нее будет включена надбавка в размере 20 процентов, компенсирующая затраты на переезд и ремонт.