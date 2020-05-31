В Новокузнецке снимают отдельные ограничения

Глава СУСК Кузбасса лично пообщался с медиками о нарушении их прав Исполняющий обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области Александр Кустов лично...

В Кемерове обновят городскую доску почёта В Кемерове обновят доску почёта на улице Дзержинского, на ней появится новый портрет.

Гинекологи и педиатры возобновят прием пациентов в Кузбассе С понедельника,1 июня, в медицинских учреждениях региона снова начнут принимать пациентов акушеры-...