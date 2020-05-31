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В Новокузнецке снимают отдельные ограничения

Сергей Цивилев подписал распоряжение о снятии отдельных ограничений в Новокузнецке.

Возобновляется оказание услуг организациями общепита на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах). Но использовать кальяны, проводить массовые мероприятия запрещается.

Организациям общепита необходимо соблюдать противоэпидемические требования, в том числе расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановка перегородок между столами, работа персонала в средствах индивидуальной защиты, использование одноразового меню и обработка посуды только в посудомоечных машинах при температуре не ниже 65°C в течение 90 минут либо применение одноразовой посуды.

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
31/05/2020
Общество
Топ
Новокузнецк
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