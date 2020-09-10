В Новокузнецке состоится онлайн-слет лидеров городских изменений

17 сентября в Новокузнецке пройдет онлайн-Слёт лидеров городских изменений.
Слёт лидеров городских изменений организует Центр инноваций в социальной сфере и Центр социальных программ РУСАЛа в рамках программы «Школа городских изменений» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
К участию приглашаются сотрудники муниципальных организаций и городских администраций, представители НКО, социальные предприниматели, проектные команды, а также активные и неравнодушные жители.
В рамках слета пройдёт онлайн-игра «В городе N», в ходе которой участники будут искать решения социальных задач, используя свой опыт в социальном проектировании и развитии сообществ.
В качестве экспертов выступят Юрий Калашников (Конструкторское бюро бизнес-решений,
г. Красноярск), Анастасия Москвина (Центр социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ и Центр развития некоммерческих организаций, г. Санкт-Петербург), Владимир Вайнер (Фонд развития медиапроектов и социальных программ Gladway, г. Москва), Ксения Степаненко (SCC Group, г. Новокузнецк), Эльвира Алейниченко (Центр управления социальных инноваций GrantRafting, г. Москва) и Виктория Щёлкова (АНО «Академия»,
г. Москва).
Слёт лидеров городских изменений пройдет в онлайн-формате 17 сентября с 9.00 до 12.30 по московскому времени. К участию приглашаются все желающие.
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