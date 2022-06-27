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В Новокузнецке состоялся II международный шахтерский Сабантуй

На праздник приехали представители Кыргызстана, Казахстана, Донбасса, Воркуты, Пермского, Алтайского и Приморского краев, Томской, Оренбургской и Новосибирской областей. На театральной площади города был установлен рекорд по самому массовому хороводу в национальных костюмах.
Во II международном шахтерском Сабантуе приняла участие делегация Тяжинского округа. На выставке-продаже сувениров декоративно-прикладного искусства муниципалитет представлял мастер по художественной ковке из металла из села Малопичугино Сергей Александрович Юдин.

Культура
Новокузнецк
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/06/2022
Культура
Новокузнецк
Тяжин

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