В Новокузнецке состоялся II международный шахтерский Сабантуй

На праздник приехали представители Кыргызстана, Казахстана, Донбасса, Воркуты, Пермского, Алтайского и Приморского краев, Томской, Оренбургской и Новосибирской областей. На театральной площади города был установлен рекорд по самому массовому хороводу в национальных костюмах.

Во II международном шахтерском Сабантуе приняла участие делегация Тяжинского округа. На выставке-продаже сувениров декоративно-прикладного искусства муниципалитет представлял мастер по художественной ковке из металла из села Малопичугино Сергей Александрович Юдин.