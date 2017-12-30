В Новокузнецке состоялся открытый Новогодний турнир по профессиональному боевому самбо среди детей, юношей и юниоров «Кубок Кузбасса»

Молоковоз перевернулся после столкновения с мусоровозом в Кемерове Автомобиль ГАЗ, перевозящий молочную продукцию, перевернулся на бок после столкновения с...

В Кемерове легковушка снесла ограждение трамвайной остановки Стоит пожарная и скорая, одна машина снесла ограждение трамвайной остановки, – сообщила автор...

В Новокузнецке на частном мероприятии вновь заметили Александра Ревву В Новокузнецк на частные мероприятия звезды приезжают часто.