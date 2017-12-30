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В Новокузнецке состоялся открытый Новогодний турнир по профессиональному боевому самбо среди детей, юношей и юниоров «Кубок Кузбасса»

В состязании приняло участие 150 человек из Кемерово, Белово, Новосибирска, Новокузнецка.
Среди них самбистов были и представители Тяжинского района – воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Семена Валерьевича Никифорова.
Тимур Плохих и Андрей Троянов в нелегкой борьбе завоевали золотые медали, Александр Богомазов, Андрей Поликарпов, Никита Трофимов, Роман Давлятов, Сергей Казеннов и Егор Сковпин получили серебряные медали в своих весовых категориях.

Спорт
Белово
Кемерово
Новокузнецк
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/12/2017
Спорт
Белово
Кемерово
Новокузнецк
Тяжин
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Новости Кузбасса

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