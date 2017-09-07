В Новокузнецке сотрудник банка похитил более 130 миллионов рублей

Центральный районный суд города Новокузнецка признал виновным 32-летнего бывшего сотрудника банка в мошенничестве в особо крупном размере.
Менеджер-консультант отдела продаж новокузнецкого филиала одного из банков организовал фиктивный выпуск зарплатных карт с подключенными услугами краткосрочного кредита (овердрафта) якобы на работников двух коммерческих организаций.
Получив к данным картам доступ, злоумышленник через банкоматы, терминалы и путём зачисления на счета мобильных операторов присвоил более 130 миллионов рублей, принадлежащих банку. Деньги обналичивались в Новокузнецке, Новосибирске и Москве. Сразу после хищений мужчина переехал в Санкт-Петербург, где его и задержали полицейские.
уд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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