В Новокузнецке сотрудники ППС задержали наркозакладчика

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В Новоильинском районе Новокузнецка сотрудники отдельного батальона ППС задержали мужчину, который достал из снега «закладку» с синтетическим наркотиком и спрятал у себя в кармане.
Оказалось, что 30-летний мужчина решил таким образом подработать. Инструкции он получил по телефону. При попытке забрать первую же партию доз он был задержан.
В подобранном им свертке находились 20 пакетиков с неизвестным веществом. Исследование показало, что это курительные миксы общей массой более 20 граммов.
Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
19/03/2018
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