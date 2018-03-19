В Новокузнецке сотрудники ППС задержали наркозакладчика

В Новоильинском районе Новокузнецка сотрудники отдельного батальона ППС задержали мужчину, который достал из снега «закладку» с синтетическим наркотиком и спрятал у себя в кармане.

Оказалось, что 30-летний мужчина решил таким образом подработать. Инструкции он получил по телефону. При попытке забрать первую же партию доз он был задержан.

В подобранном им свертке находились 20 пакетиков с неизвестным веществом. Исследование показало, что это курительные миксы общей массой более 20 граммов.

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.