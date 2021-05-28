В Новокузнецке сотрудники транспортной полиции вернули забытый кошелек пенсионерке

Накануне около 10 часов вечера в служебное помещение полиции на станции Новокузнецк обратилась билетный кассир, которая проходя по составу электропоезда сообщением «Новокузнецк - Карлык» обнаружила красный кошелёк, в котором находилась крупная сумма денег и документы.

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России оперативно установили хозяйку кошелька, ей оказалась женщина пожилого возраста Соболева Татьяна. После чего связавшись с ней, вернули пропажу.

Женщина пояснила, что она вместе со свой дочкой, ехала в электричке на дачу, там в пути ей стало плохо и она выпила таблетки, которые хранит в кошельке. Достав таблетку, кошелёк она положила рядом с собой, а не убрала его в сумку, о чем впоследствии забыла и вышла на станции. О своём имуществе она вспомнила только на утро следующего дня, когда пришло время принять лекарства. В кошельке находилась крупная сумма денег, документы и необходимые ей лекарства. Вспомнив о том, где она оставила предмет с ценными вещами она очень расстроилась, но в это время на сотовый телефон ей позвонил сотрудник полиции и сообщил, что кошелек найден в целости и сохранности.

Соболева Татьяна высказала слова огромной благодарности всем, кто способствовал обнаружению и возвращению её имущества, но особенно отметила сотрудников транспортной полиции, которые оперативно нашли её и вернули пропажу.