В Новокузнецке сотрудники транспортной полиции задержали женщину расплатившуюся чужой банковской картой

В дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России обратился мужчина с заявлением об утрате банковской карты и последующем списании денежных средств с неё неустановленным лицом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 50-летнюю жительницу города Новокузнецка, которая находясь в помещении железнодорожного вокзала станции Новокузнецк, обнаружила оставленную потерпевшим мужчиной в картоприемнике банкомата банковскую карту, с функцией «PayPass», позволяющей осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода ПИН-кода.

Предположив, что на счету данной карты могут находиться денежные средства, присвоила данную карту себе. После чего, посетив ряд магазинов города Новокузнецка, произвела ею расчет за приобретенные ею товары, причинив имущественный ущерб владельцу на общую сумму 3744 рубля.

Обвиняемая полностью раскаялась в совершенном преступлении, признала свою вину и возместила потерпевшему причинённый имущественный ущерб.

Органом дознания Новокузнецкого Линейного отдела МВД России возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 159.3 уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество с использованием электронных средств платежа). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.