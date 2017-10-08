В Новокузнецке стартовал Всероссийский фестиваль "Под сводом старого шатра".

В Новокузнецке стартовал Всеросийский фестиваль циркового искусства «Под сводом старого шатра». 8 октября с 10.00 до 21.00 в Центральном районе города можно будет увидеть концертные номера солистов и творческих коллективов города, мастер-классы, репортажи, конкурсы и викторины, вечерний кинопоказ советских фильмов.

С 20 по 22 октября в Новокузнецком государственном цирке пройдет фестиваль-конкурс циркового искусства, в котором примут участие детские и юношеские любительские коллективы. В программе: номера воздушной гимнастики, групповой и сольной пластики, акробатики, эквилибристики и других жанров.