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В Новокузнецке стартовал Всероссийский фестиваль "Под сводом старого шатра".
В Новокузнецке стартовал Всеросийский фестиваль циркового искусства «Под сводом старого шатра». 8 октября с 10.00 до 21.00 в Центральном районе города можно будет увидеть концертные номера солистов и творческих коллективов города, мастер-классы, репортажи, конкурсы и викторины, вечерний кинопоказ советских фильмов.
С 20 по 22 октября в Новокузнецком государственном цирке пройдет фестиваль-конкурс циркового искусства, в котором примут участие детские и юношеские любительские коллективы. В программе: номера воздушной гимнастики, групповой и сольной пластики, акробатики, эквилибристики и других жанров.
08/10/2017
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