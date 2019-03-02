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В Новокузнецке стартовал женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

В первый день международного форума в Тяжинском районе действовали 18 площадок подключения для онлайн-трансляции кузбасского международного женского форума. В райцентре участниц форума поприветствовал глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин.
Онлайн-трансляция позволила женщинам из любого уголка региона стать участницами форума. В Тяжинском районе, таким образом, к работе женского форума подключились 1684 человека.
В форуме принимают участие представители 15 стран мира и 39 субъектов РФ. Это представители федеральных и региональных органов власти, международных общественных организаций, крупных компаний, ученые. Мероприятие направлено на продолжение развития идей и проектов второго Евразийского женского форума, расширение экономического потенциала женщин.
«В нашей стране женщины трудятся в самых разных отраслях экономики. Они ответственно подходят к делу, эффективно решают поставленные задачи. Многие из них являются лидерами в профессиональной деятельности. Женщины всегда участвуют в реализации востребованных социальных проектов. Уверен, что форум пройдет в конструктивном ключе, а его рекомендации обязательно воплотятся в жизнь, в том числе в рамках программ социально-экономического развития Кузбасса – одного из ключевых индустриальных регионов России», – говорится в приветственном слове президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина участникам форума.
Участников форума поприветствовал губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев. Он отметил, что это событие является очень важным для региона и страны, а также подчеркнул роль женщин в истории Кузбасса и России: «Понимаем, насколько этот форум нужен женщинам Кузбасса. Для администрации Кемеровской области и администраций муниципалитетов резолюция женского форума послужит настоящим руководством к действию».
Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Евгеньевна Цивилева отметила, что женщины имеют огромный потенциал для роста экономики страны: «В нашем регионе самая высокая плотность населения в Сибири, половина которого – женщины. Во время самых тяжелых испытаний женщины подставляли свое плечо. В дни проведения форума мы будем работать на площадках, посвященных промышленности, бизнесу, образованию, здоровью, культуре, спорту».
Женский форум будет работать в течение двух дней, 1 и 2 марта. С программой мероприятия можно познакомиться на официальном сайте: http://womankuzbass.com.

Общество
Новокузнецк
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/03/2019
Общество
Новокузнецк
Тяжин
Новости Кузбасса

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