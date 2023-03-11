В Новокузнецке стартовали Всероссийские соревнования по шахматам среди школьников

В новокузнецком Драмтеатре стартовали Всероссийские соревнования по шахматам среди школьников «Кубок Интеллект Академии». В турнире примут участие около 100 юных спортсменов.

За Кубок и призы соревнований поборются 16 команд из Алтайского, Хабаровского краев, Республик Тыва, Алтай, Бурятия, Удмуртия, а также Новосибирской и Томской областей и других регионов. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч рублей: за 1-е место в командном зачете – 150 тыс. рублей, за 2-е место – 100 тыс. и за 3-е – 50 тыс. рублей. Кроме того, участники, занявшие 1-3 места в личном зачете среди капитанов и на 2-5 досках, награждаются медалями, грамотами и ценными призами. Всем участникам предусмотрены памятные грамоты и сувениры.

В рамках проведения соревнований организованы различные конкурсы и экскурсии. Завершится турнир 14 марта.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса