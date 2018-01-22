В Новокузнецке столкнулись легковой автомобиль, скорая помощь и автобус

22 января около 10 утра на Заводском шоссе в Новокузнецке водитель автомобиля «Хендай Туссан» не выбрав безопасную дистанцию, врезался в ГАЗель Скорой помощи, которая двигалась впереди. От удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом ЛиАЗ.
В результате ДТП пострадал водитель «Хендая», а также водитель и два пассажира скорой помощи – врач и фельдшер.
22/01/2018
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