В Новокузнецке столкнулись легковой автомобиль, скорая помощь и автобус

22 января около 10 утра на Заводском шоссе в Новокузнецке водитель автомобиля «Хендай Туссан» не выбрав безопасную дистанцию, врезался в ГАЗель Скорой помощи, которая двигалась впереди. От удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом ЛиАЗ.

В результате ДТП пострадал водитель «Хендая», а также водитель и два пассажира скорой помощи – врач и фельдшер.