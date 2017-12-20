В Новокузнецке столкнулись "Тойота" и маршрутка

В Новокузнецке 20 декабря около 10.20 утра на улице Транспортная столкнулись автомобиль «Тойота Марк 2» и маршрутное такси.
В результате аварии пострадали четыре человека (оба водителя, а также два пассажира автобуса). Все они получили травмы различной степени тяжести.
Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с маршруткой.
20/12/2017
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