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В Новокузнецке столкнулись "Тойота" и маршрутка

В Новокузнецке 20 декабря около 10.20 утра на улице Транспортная столкнулись  автомобиль «Тойота Марк 2» и маршрутное такси.

В результате аварии пострадали четыре человека (оба водителя, а также два пассажира автобуса). Все они получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с маршруткой.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/12/2017
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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