В Новокузнецке сторож стоянки бейсбольной битой избил автомобилиста

В Новокузнецке 61-летний мужчина предстанет перед судом за нападение на автомобилиста.
На охраняемой автостоянке на проспекте Дружбы произошел конфликт между сторожем и автомобилистом, который припарковал на ней свою машину. Автомобилист выбросил ее в урну возле сторожевой будки, что не понравилось сотруднику стоянки, и он потребовал достать ее. Потерпевший отказался. Словесная перепалка переросла в драку, сторож пустил в ход деревянную биту. Разнимать оппонентов пришлось полицейским.
Автомобилисту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него перелом руки со смещением и ушибы. Эксперты установили, что причиненные потерпевшему травмы квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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