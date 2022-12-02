В Новокузнецке студенты Кузнецкого металлургического техникума познакомились с работой транспортной полиции

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России провели «День открытых дверей» для студентов Кузнецкого металлургического техникума имени Ивана Бардина.

В музее истории линейного отдела учащиеся познакомились с экспонатами, отражающими основные моменты становления и развития органов правопорядка на транспорте. Начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Светлана Гирш рассказала студентам о требованиях к поступлению на службу и об особенностях работы в транспортной полиции.

Особый интерес у гостей вызвал рассказ и выступление эксперта экспертно-криминалистической группы капитана полиции Дмитрия Почина, который предоставил ребятам возможность самостоятельно провести дактилоскопическую экспертизу. Дмитрий рассказал какие бывают виды экспертиз и наглядно продемонстрировал работу эксперта, сделав акцент на основной функции ЭКЦ – это помощь в формировании доказательной базы на месте происшествия.

Заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы старший лейтенант полиции Владимир Камынин рассказал слушателям о служебных буднях сотрудника патрульно-постовой службы полиции и привел захватывающие примеры поиска и задержания преступников из собственной жизни.

Фото: Новокузнецкий ЛО МВД России