В Новокузнецке студенты Транспортно-технологического техникума познакомились с работой транспортной полиции

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» в актовом зале Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России состоялась встреча студентов «Транспортно-технологического техникума» города Новокузнецка с сотрудниками транспортной полиции.

В ходе встречи специалисты отделения по работе с личным составом (ОРЛС) совместно с членами Общественного совета рассказали учащимся о деятельности линейного отдела, его истории, основных направлениях и специфике работы транспортной полиции. Студенты узнали об особенностях поступления в высшие учебные заведения правоохранительной направленности, а также о критериях и необходимых личных качествах будущих сотрудников.

Особый интерес у гостей вызвал рассказ и выступление эксперта экспертно-криминалистической группы лейтенанта полиции Дмитрия Чесных, который предоставил ребятам возможность самостоятельно провести дактилоскопическую экспертизу. Дмитрий рассказал, какие бывают виды экспертиз и наглядно продемонстрировал работу эксперта, сделав акцент на основной функции ЭКЦ – это помощь в формировании доказательной базы на месте происшествия. Сотрудники полиции так же напомнили ребятам об ответственности, наступающей за совершение противоправных нарушений и о важности соблюдения правил транспортной безопасности.

Встреча прошла в непринужденной, теплой обстановке. Студенты задавали интересующие их вопросы и получили квалифицированные ответы. В завершении, всех желающих поступить в высшие учебные заведения МВД России и в дальнейшем проходить службу в транспортной полиции, пригласили обратиться в ОРЛС Новокузнецкого ЛО МВД России.

Фото: ЛО МВД России