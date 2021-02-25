В Новокузнецке суд признал местного жителя виновным в возбуждении ненависти к сотрудникам органов внутренних дел

Негативный комментарий к публикации о нападении на сотрудника полиции был выявлен сотрудниками Новокузнецкого линейного отдела МВД России на странице одного из кузбасских информационных агентств в социальных сетях. В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность автора текста - 30-летнего местного жителя, а лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в комментарии утверждения о необходимости совершения насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.

На основании материалов, собранных транспортными полицейскими, Новокузнецкой транспортной прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В ходе расследования установлено, что мужчина оставил комментарий в порыве эмоций, будучи озлобленным на законные действия сотрудников полиции, которые несколькими днями ранее пресекли нарушение им общественного порядка и задержали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Постановлением Заводского районного суда города Новокузнецка гражданин признан виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей.