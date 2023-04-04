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В Новокузнецке суд закрыл сайты с информацией, как обмануть приборы учета

Прокуратурой Центрального района Новокузнецка проведены проверки соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которых был осуществлен мониторинг сети «Интернет».

В результате проверки выявлены Интернет-страницы, на которых размещена информация о способах хищения энергоресурсов (холодного водоснабжения) путем применения способов остановки приборов учета воды (счетчиков), замедления их работы для уменьшения начисляемой платы за водоснабжение, что в свою очередь позволяет потребителям коммунального ресурса искажать показания приборов учета коммунального ресурса (воды) и уклоняться от оплаты полностью либо в части фактически полученных ресурсов.

Вход на сайты свободный, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов сайтов не требуется. Ознакомиться с содержанием сайтов может любой Интернет-пользователь. Ограничения на передачу, копирование и распространение при входе на сайты отсутствуют.

Действующим законодательством установлен запрет на осуществление противоправных деяний в связи с неоплатой энергетических и иных ресурсов, предусмотрена уголовная ответственность по статье 165 УК РФ, а также административная ответственность по статье 7.27.1 КоАП РФ.

По результатам проверок прокуратурой района в Центральный районный суд Новокузнецка в порядке административного искового производства направлены четыре административных исковых заявления о признании информаций запрещенными к распространению в сети Интернет. Исковые требования прокурора удовлетворены.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
04/04/2023
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