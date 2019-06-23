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В Новокузнецке торжественно захоронили останки рядового красноармейца Алексея Спиридонова

Церемония захоронения останков прошла 22 июня на Редаковском кладбище возле мемориала «Братская могила».

Красноармеец Алексей Спиридонов найден 7 сентября 2018 года поисковыми отрядами «Курск» (Санкт – Петербург) и «МГиВ» (Новосибирск). Личность бойца была идентифицирована по заполненному вкладышу смертного медальона, обнаруженного при останках.

Алексей Спиридонович Спиридонов родился в 1909 году в деревне Суки Переходского сельсовета Поддорского района Ленинградской области (в настоящее время – Новгородской). В 1941 году он был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Поддорским военкоматом, в 1942 году погиб в боях в районе урочища Новые Кириши Киришского района Ленинградской области.

Останки рядового красноармейца захоронены рядом с могилой его сына Дмитрия Алексеевича Спиридонова, который приехал в 60-е годы в Новокузнецк на строительство города. Дмитрия Спиридонова не стало в 2007 году.

 

Фото: газета "Кузбасс"

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kuzbassnews.ru
23/06/2019
Общество
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Новокузнецк
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